A Potenza la presentazione del libro di Dario Rezzuti, di un’opera pittorica e di installazioni luminose. L’evento

Martedì 16 Aprile 2024 alle ore 16:30 il Polo Bibliotecario di Potenza ospita Dario Rezzuti, poeta, artista e scrittore partenopeo, per la discussione del suo nuovo romanzo “Una fortunata disgrazia”.

L’incontro si svolge presso la Sala conferenze, al secondo piano del Polo Bibliotecario di Potenza.

L’ingresso è libero e gratuito.

Con l’autore dialogano Yvette Marie Marchand, già prof.ssa presso l’Università degli Studi di Perugia, Giampiero Ecclesiis, poeta e scrittore e Alberto Barra, poeta, pittore e amico dello scrittore.

Per l’occasione verranno esposte presso la Sala conferenze del Polo Bibliotecario di Potenza delle installazioni luminose realizzate dall’autore del romanzo e un’opera pittorica di Alberto Barra, ispirata dalla narrazione.

Ecco la trama del libro.

“La mia teoria a riguardo, più o meno era questa: la vita è solo un succedersi di eventi casuali causati casualmente dal caso, senza nessuno scopo misterioso.

Quindi, non ero certo un soggetto suggestionabile, ma ho dovuto ricredermi, quando uno di questi eventi prodigiosi, ha riguardato me personalmente, smentendo tutte le mie teorie fataliste, mettendo in discussione le mie certezze atee…”

Come può un evento apparentemente drammatico trasformarsi nell’attimo propizio per un cambio di vita e un singolo istante condizionare il resto della propria esistenza?

Il protagonista del romanzo è un uomo di mezza età che vive una quotidianità tranquilla in una piccola città del sud, quando un giorno viene investito sul suo scooter da un furgone e vive così la sua prima esperienza con una realtà mistica e sconosciuta: si sente proiettare fuori dal corpo e osserva sé stesso disteso e circondato dai passanti.

Miracolosamente riesce a salvarsi e tutto ha inizio.

L’opera narra fatti volutamente amplificati ma realmente vissuti dallo scrittore che, con il suo stile allo stesso tempo realista e spassoso, amalgama un’ironica ed attenta denuncia delle pecche della sanità pubblica con il proprio percorso di crescita spirituale, rivelando come spesso solo scalfendo le proprie certezze ed affacciandosi a nuovi mondi si giunge alla realizzazione, alla serenità.

Dario Rezzuti (Portici, 1957) è artista e scrittore.

Figlio d’arte, ha frequentato l’accademia delle belle arti a Napoli, attualmente vive e lavora a Tito.

Ha presentato diverse mostre personali, partecipando a collettive internazionali e ricevendo gratifiche e premi.

Come scrittore, vanta una notevole produzione di poesie, fiabe e romanzi.

Ecco i dettagli dell’evento di presentazione.