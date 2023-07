A Potenza, Ruoti, Avigliano e Muro Lucano alcune opere di Eva Fischer per la prima volta esposte in Basilicata! I dettagli

Sarà la Basilicata ad ospitare quest’anno una particolare mostra personale, anzi quattro, di alcune opere di Eva Fischer.

Si tratta di una mostra diffusa intitolata “La strada lucana dei colori”, che ospiterà – nelle sale del Comune di Potenza ed in quelle di Ruoti, Avigliano e Muro Lucano – più di 70 opere litografiche e di incisioni della famosa pittrice italiana ma anche mitteleuropea, venuta a mancare a Roma nel 2015, a quasi 95 anni di età.

L’assessore alla cultura del Comune di Ruoti, Felice Faraone, ed il responsabile di ABEF, Alan Davìd Baumann, hanno introdotto l’evento durante la conferenza stampa on-line che si è tenuta nella mattinata del 13 luglio.

Si è voluto creare un particolare percorso culturale immerso nella provincia di Potenza e per questo si parla di mostra diffusa, dove le opere di Eva Fischer, per la prima volta esposte in Basilicata dopo i successi in oltre il centinaio di personali in giro per il mondo, avranno il loro delinearsi in quattro diversi luoghi significati della Lucania.

Il primo vernissage si terrà alle ore 18.00 del 5 agosto 2023, presso gli spazi della Chiesa del Rosario di Ruoti.

Assieme alla Fischer, per scelta dell’Archivio Baumann e Fischer “ABEF”, verranno esposte anche le opere di un artista ruotese, Gennarino Sileo, grande amico e medico della famiglia di Eva, ma nello stesso tempo e ad insaputa perfino di molti ruotesi, validissimo e particolarissimo pittore.

Le opere di Sileo sono di proprietà della nascente “Eva Fischer Foundation”.

Seguirà alle ore 11.00 del 6 agosto, l’inaugurazione presso il Chiostro Palazzo di Città di Avigliano.

Il vernissage del 7 agosto (ore 18.00), presso il Palazzo della Cultura e Turismo di Potenza, sarà un prorogo della mostra di olii della Fischer sulla Shoah, che si terrà nel Giorno della Memoria del 2024.

Il quarto vernissage avrà inizio alle ore 11.30 dell’8 agosto, nella nuova sede UNITRE di Muro Lucano.

Litografie ed Incisioni, spesso erroneamente confuse come semplici “fotocopie”, sono invece il frutto di duri lavori.

Quasi tutta l’opera della Fischer verrà esposta in quest’occasione.

La mostra diffusa di Eva Fischer “La strada lucana dei colori”, si terrà dal 5 al 20 agosto 2023 ed è stata patrocinata dai Comuni di Potenza, Ruoti, Avigliano e Muro Lucano nonché da “ABEF – archivio baumann e fischer”.

Hanno inoltre dato il loro patrocinio morale la Regione Basilicata e la APT Basilicata.

Ecco gli appuntamenti.

RUOTI

Vernissage

5 AGOSTO 2023

Chiesa del Rosario- ore 18,00

Orari: matt. 9.30 – 13.00 – pom. 18.00 – 20.30

AVIGLIANO

Vernissage

6 AGOSTO 2023

Chiosco Palazzo di Città – ore 11,00

Orari: matt. 9.30 – 13.00 – pom. 16.00 – 19.00 (martedì e giovedì)

POTENZA

Vernissage

7 AGOSTO

Palazzo della Cultura e Turismo – ore 18,00

Orari: matt. 9.30 – 13.00 – pom. 16.00 – 19.00

MURO LUCANO

Vernissage

8 AGOSTO 2023

Nuova sede UNITRE – ore 11,30

Orari: matt. 10.30 – 13.00 – pom. 18.00 – 20.30

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)