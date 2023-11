A Potenza una sala gremita per ascoltare appassionanti storie di quel calcio che aiuta a superare i propri limiti. I dettagli

Una sala gremita ha fatto da degna cornice alla presentazione del libro “Chiedi alla polvere”- quando il calcio non è solo un gioco- (Bradipo editore, 2023) del giornalista e scrittore Francesco Caremani presentato alla libreria Ubik di Potenza.

All’evento, organizzato dal Toro club di Melfi “Gian Paolo Ormezzano”, hanno partecipato oltre all’autore, il tecnico del Potenza calcio Franco Lerda, già calciatore e allenatore del Torino, e il giornalista Francesco Loscalzo che ha moderato l’incontro.

La presentazione del libro è stata introdotta dal presidente del Toro club Melfi Gianluca Tartaglia che oltre a sottolineare la connotazione culturale dell’associazione ha spiegato anche come il libro di Caremani “evidenziando storie di calcio e riscatto sociale entra nell’anima di uno sport che per tanti ha rappresentato una seconda opportunità”.

E’ toccato, poi, al giornalista Francesco Loscalzo dialogare amabilmente con gli ospiti approfondendo gli spunti interessanti offerti dalle storie raccontate nel libro:

“Partecipare a un’iniziativa di un club di tifosi granata dedicato a un giornalista del calibro di Gian Paolo Ormezzano è stato per me motivo di grande onore.

Insieme a Francesco Caremani e Franco Lerda abbiamo parlato di ‘calcio sociale’, di quel calcio cioè che riesce ad aiutare le persone a superare i propri limiti e le barriere imposte da altri, ma anche ad inseguire i propri sogni e in alcuni casi a renderli concreti.

Molto interessante è stata anche la parte del dibattito sul giornalismo, sportivo, ma non solo, che troppo spesso è impegnato solo a raccontare le storie ‘patinate’ della serie A o della Champions.

Invece, come il bravo collega Caremani, pure io penso che tutti noi giornalisti, anche per riconquistare un po’ della la fiducia dei nostri lettori, abbiamo l’obbligo morale di andare ‘per strada’ a trovare e raccontare, con le parole giuste – come nel libro ‘Chiedi alla polvere – Quando il calcio non è solo un gioco – storie poco conosciute e che ci fanno tornare all’essenza dello sport più bello del mondo”.

Apprezzati, dal numeroso pubblico presente, sono stati anche gli interventi del tecnico del Potenza Franco Lerda, già calciatore e allenatore del Torino.

Ha dichiarato Lerda:

“Rispetto agli anni in cui ho fatto parte del glorioso settore giovanile del Torino, all’epoca il più importante in Italia, è cambiato tutto.

Oggi, per me che ho 56 anni, diventa sempre più difficile riuscire avere un confronto con le nuove generazioni di calciatori.

Conservo ricordi meravigliosi degli anni nei quali ho indossato la maglia granata e della mia esperienza sulla panchina del Toro: una squadra che ha sempre avuto dei veri valori, quei valori che sono ben descritti nel libro di Francesco Caremani.

Grazie al Toro Club Melfi per questa splendida iniziativa”.

Soddisfazione per la buona riuscita dell’incontro culturale è stata espressa dall’autore.

Ha concluso Francesco Caremani:

“E’ stato un pomeriggio di calcio e di cultura pop grazie alla sagacia del collega Francesco Loscalzo, alla competenza e umanità di mister Lerda, al cuore di Gianluca Tartaglia e del Club Toro Melfi ‘Gian Paolo Ormezzano’.

All’Ubik di Potenza, davanti a una platea numerosa ed entusiasta, con un padrone di casa appassionato come Sergio, è stato un piacere e un onore parlare di calcio, di calcio sociale, del mio ‘Chiedi alla polvere. Quando il calcio non è solo un gioco’, edito da Bradipolibri.

Torno a casa con nuovi amici e la Basilicata nel cuore”.a

