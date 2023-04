A Tito buona musica e libri per onorare la Festa della Liberazione! Ecco l’evento in programma

In occasione della Festa della Liberazione, l’APS Sotto il Castello presenta la IV edizione di Parole e Memorie – Liberazione e Resistenza, che si terrà Sabato 22 Aprile 2023, alle ore 18:30 presso la Biblioteca Comunale Lorenzo Ostuni in via Convento a Tito.

Parole e Memorie è uno strumento per esercitare e allenare la memoria, è un contenitore che si adatta e trasforma mantenendo fermo l’intento di leggere criticamente la realtà.

Aggiungono gli organizzatori:

“In tempi in cui le distorsioni della storia sono quasi quotidiane è urgente e necessario ricordare, fare memoria, affermare il proprio antifascismo, SIC lo fa come sempre attraverso i libri e quest’anno anche in musica, grazie a Andrea Di Lascio Dario Lorusso e Alfredo Giovanni Tortorelli.

L’edizione 2023 rientra nel progetto LETTURE AL TRAMONTO, progetto di promozione della lettura accessibile che Sotto il Castello realizza con i fondi dell’Otto per mille della Chiesa Valdese, in partenariato con Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – Sez. di Potenza e il sostegno del Comune di Tito.

Sotto il Castello è un’APS operante sul territorio lucano dal 2014, organizza eventi, laboratori, mostre e promozione della lettura attraverso diverse modalità.

Nasce come strumento per la comunità, per raccontarsi e raccontare la realtà con occhio attento al locale, ma aperto al globale.

Sotto il Castello crede nella forza della formazione permanente e considera le differenze e la molteplicità di valori uno stimolo alla realizzazione della propria missione e, in quest’ottica, co-progetta e concretizza le proprie attività”.

