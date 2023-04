Avigliano: ritorna in piazza il mercatino dell’Antiquariato, dell’Artigianato Artistico, del Collezionismo, del Baratto e dell’Usato! Ecco quando

Ad Avigliano torna il mercatino dell’Antiquariato, dell’Artigianato Artistico, del Collezionismo, del Baratto e dell’Usato.

A questo proposito l’Associazione Eventi Lucani nella figura del Presidente Alfredo ROCCO comunica ai cittadini:

“Grazie alla disponibilità della Amministrazione Comunale di Avigliano, a cui va un sentito ringraziamento, ritorniamo in piazza con il mercatino dell’Antiquariato, dell’Artigianato Artistico, del Collezionismo, del Baratto e dell’Usato.

Il primo appuntamento è fissato per Sabato 22 e Domenica 23 Aprile, dalle ore 9.00 alle ore 22.00, e si terrà come di consueto in Piazza Gianturco”.a

