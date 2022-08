A Viggiano si stima l’arrivo di 30000 fedeli pronti a celebrare l’amata Madonna Nera, Regina e patrona della Basilicata. I dettagli

La definizione delle misure necessarie per rendere sicuri i festeggiamenti religiosi e civili che si terranno a Viggiano (PZ) dal 3 al 6 Settembre prossimo, di questo si è discusso stamane nella Sala Italia della Prefettura, nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro.

Hanno partecipato:

il Sindaco del Comune di Viggiano Amedeo Cicala,

il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Giuseppe Paduano,

il Dirigente del Dipartimento Emergenza Urgenza 118 Pietro Paolino,

oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia ed ai rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale e del Comune capoluogo.

La prossima prima Domenica di Settembre si completerà l’itinerario circolare della Madonna del Sacro Monte, con il ritorno della statua lignea nella Chiesa Madre di Viggiano, dopo la c.D. traslazione di andata della prima Domenica di Maggio scorso.

La storia della Madonna Nera, tra leggenda e realtà, è strettamente legata alla presenza bizantina in Basilicata e all’assedio dei Saraceni del 1050 d.C. ed è ancora intatta la forte devozione per la Vergine col bambino, che nel 1965 fu proclamata Patrona e Regina delle genti lucane.

Ha dichiarato il Prefetto Campanaro:

“Dopo due anni di lockdown, riprendono nella loro forma tradizionale i festeggiamenti per la Patrona della Basilicata e dobbiamo garantire che essi si svolgano in una cornice di piena sicurezza, nel rispetto della normativa in materia di pubbliche manifestazioni.

La previsione di importanti afflussi di persone nel piccolo centro cittadino della Val d’Agri, che si stimano in circa trentamila presenze, ha richiesto una meticolosa attività di definizione delle misure di safety e di security, con un rilevante potenziamento dei servizi di vigilanza del territorio da parte di Forze di Polizia e Polizie locale, la cui definizione conclusiva sarà oggetto di un specifico tavolo tecnico convocato in Questura nelle prossime ore”.

Nel corso del vertice prefettizio sono stati analizzati e definiti gli aspetti relativi alla viabilità pedonale e veicolare, alle aree di parcheggio, implementate rispetto agli scorsi anni, ai presidi di assistenza sanitaria, alle condizioni di afflusso e di deflusso nelle piazze e negli spazi pubblici ove, da Sabato 3 Settembre prossimo, si svolgeranno i principali eventi civili e religiosi, con l’appuntamento più importante e partecipato rappresentato dall’accoglienza della Madonna Nera nella mattinata di Domenica 4 Settembre in Piazza San Giovanni XXIII, con la solenne celebrazione officiata dall’Arcivescovo di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo.

Nella mattinata di domani saranno, infine, effettuati specifici sopralluoghi da parte delle forze dell'ordine e dei Vigili del Fuoco, congiuntamente ai tecnici comunali, per la definizione in loco degli ultimi aspetti inerenti le pianificazioni di sicurezza per i due concerti organizzati nelle serate di Lunedì 5 e Martedì 6 Settembre prossimo.

