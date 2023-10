Academy Basket Potenza: D’Elia è il nuovo team manager del club! Auguri di buon lavoro

In attesa del debutto in campionato, previsto per Domenica 8 Ottobre a Cercola, Academy Basket Potenza è lieta di comunicare che Gaetano D’Elia è il nuovo team manager del club!

Ventunenne laureando in Scienze Motorie, Gaetano è stato fin da subito vicino alle sorti della nostra squadra, della quale entra a far parte ufficialmente in vista di questa prima affascinante avventura nel campionato di C unica.

Al lavoro già dai primi giorni di questa stagione, ha ottenuto l’abilitazione a dirigente nazionale partecipando al corso organizzato da FIP Campania presso il PalaVesuvio di Napoli e farà insieme alla squadra il suo esordio ufficiale domenica, con palla a due alle ore 19.00 presso il Palasport di Viale dei Platani.

Così il neo team manager potentino:

“Sono davvero felice e ringrazio la società per avermi offerto questo incarico, un’opportunità che onorerò con entusiasmo e tutto l’impegno possibile“.

E’ stato nel frattempo definito il recupero della 1^ giornata, in programma domenica 1 Ottobre al PalaPergola ma rinviata per l’indisponibilità del palazzetto potentino.

L’atteso debutto interno dei ragazzi di coach Bochicchio viene quindi posticipato a Mercoledì 18 Ottobre alle ore 20.00, quando a Potenza sarà di scena la PSA Campus Sant’Antimo.a

