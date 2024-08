Appuntamento imperdibile a San Costantino Albanese con la band salentina più famosa al mondo! I dettagli

Appuntamento imperdibile quello in programma a San Costantino Albanese il 12 agosto con il Canzoniere Grecanico Salentino in un concerto appositamente pensato per l’occasione, in cui daranno molto spazio ai brani in grico del loro repertorio altrimenti votato a una rivisitazione di grande impatto di pizziche e tarante.

Fondato nel 1975 dalla scrittrice Rina Durante, il Canzoniere Grecanico Salentino (CGS) è sicuramente il più importante gruppo di musica popolare salentina, il primo ad essersi formato in Puglia.

Un’affascinante dicotomia tra tradizione e modernità caratterizza la loro musica: il gruppo è composto dai principali protagonisti dell’attuale scena pugliese, che reinterpretano in chiave moderna le tradizioni che ruotano attorno alla celebre pizzica tarantata rituale, che aveva il potere di curare attraverso la musica, la trance e la danza il morso della leggendaria Taranta.

Gli spettacoli del CGS sono così un’esplosione di energia, passione, ritmo e magia, che trascinano in un viaggio dal passato al presente sul battito del tamburello, cuore pulsante della tradizione salentina.

Guidata dal tamburellista e violinista Mauro Durante, acclamata da pubblico e critica con 20 album e innumerevoli tour internazionali, la band ha fatto la storia della world music italiana ed è stato riconosciuto come Miglior Gruppo di world music al mondo ai Songlines Music Awards 2018.

A San Costantino Albanese la band sarà al completo con:

Mauro Durante (voce, percussioni, violino),

Alessia Tondo (voce, percussioni),

Silvia Perrone (danza),

Giulio Bianco (zampogna, armonica, flauti e fiati popolari, basso),

Massimiliano Morabito (organetto),

Emanuele Licci (voce, chitarra, bouzouki),

Giancarlo Paglialunga (voce, tamburieddhu, percussioni).

Il Festival Suoni di minoranza, promosso dall’amministrazione comunale con il contributo della Regione Basilicata e d’intesa con Altipiani, il Club Tenco e l’editore Squilibri, proseguirà 14 agosto con la Nuova Compagnia di Canto Popolare e il 16 agosto con Giuseppe Spedino Moffa