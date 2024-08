Basilicata: finalmente si risolve una situazione che incideva in maniera pesante sulle aziende del comparto zootecnico lucano. Il provvedimento

Un provvedimento atteso dal comparto zootecnico da carne.

Il Governo Meloni ha introdotto la soglia per l’utilizzo degli antibiotici negli allevamenti, consentendo agli operatori del settore di accedere al finanziamento dell’Ecoschema 1 (Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale) della Politica Agricola Comunitaria.

Sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Carmine Cicala, commentando con i parlamentari sen. Gianni Rosa e on. Aldo Mattia la firma del Decreto interministeriale:

“E’ una risposta che coglie le esigenze di tantissimi allevatori lucani.

L’Ecoschema 1 prevede incentivi per la riduzione del consumo di antibiotici negli allevamenti, premiando chi rispetta la somministrazione di un valore-soglia della dose giornaliera introdotto dal decreto.

In questo modo ci si proietta verso l’obiettivo di mantenere un’ampia platea di beneficiari coinvolta nel processo di riduzione del consumo di antibiotico.

A causa dell’assenza di un valore soglia regionale per accedere al pagamento gli allevatori non potevano fare alcun uso di farmaci antibiotici.

Con il provvedimento si risolve una situazione che incideva in maniera pesante sulle aziende del comparto zootecnico lucano, già costretto a fare i conti con problemi di mercato e aumento dei costi di produzione”.