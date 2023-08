Attenzione: Potenza-Melfi chiusa in questo tratto per quasi due giorni! Ecco orari e date

Anas comunica:

“la SS658 POTENZA-MELFI verrà chiusa dal km 36+800 al km 42+700 a partire 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟐:𝟎𝟎 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟓/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟎𝟔:𝟎𝟎 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟕/𝟎𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟑.

Per effetto della chiusura, 𝗶𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼 𝗶𝗻 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗠𝗲𝗹𝗳𝗶 𝘃𝗲𝗿𝗿𝗮̀ 𝗱𝗲𝘃𝗶𝗮𝘁𝗼, 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗥𝗶𝗼𝗻𝗲𝗿𝗼 𝗮𝗹 𝗸𝗺. 𝟯𝟲+𝟴𝟬𝟬 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦.𝗦. 𝟲𝟱𝟴, 𝗹𝘂𝗻𝗴𝗼 𝗹𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗥𝗶𝗼𝗻𝗲𝗿𝗼 (𝗩𝗶𝗮 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗚𝗿𝗮𝗽𝗽𝗮 – 𝗩𝗶𝗮 𝗥𝗼𝗺𝗮 – 𝗩𝗶𝗮 𝗙𝗶𝗲𝗿𝗮 – 𝗩𝗶𝗮 𝗣𝗮𝗱𝗿𝗲 𝗣𝗶𝗼) 𝗲 𝗹𝘂𝗻𝗴𝗼 𝗹𝗮 𝗦.𝗣. 𝗲𝘅 𝗦𝗦 𝟵𝟯 (𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝗺𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗕𝗮𝗿𝗶𝗹𝗲) fino allo svincolo di Rapolla 1 con innesto sulla S.S. 658 Potenza-Melfi al km. 42+700; per il traffico in direzione Potenza, il percorso alternativo è il medesimo ma in senso inverso”.a

