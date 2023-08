Pista ciclabile Potenza – Pignola: “I lavori sono a buon punto”. Ecco le ultime notizie

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Comune di Pignola:

“L’amministrazione comunale di Pignola nella persona del Sindaco Antonio De Luca è al lavoro insieme all’amministrazione comunale di Potenza per il completamento della pista ciclopedonale che dal lago di Pignola porterà fino a Potenza.

I lavori sono a buon punto e sono curati dall’ufficio tecnico del Comune di Pignola ma lo stesso Sindaco dopo un primo tavolo tecnico, appena dopo l’insediamento, ha posto l’attenzione presso gli uffici del Dipartimento Ambiente della Regione, la necessità di avere maggiori risorse per il completamento e che il Comune di Pignola risulta anche in graduatoria in posizione utile ma non finanziata nel bando di Infrastrutture Verdi per aggiungere ulteriori risorse e servizi da dedicare per migliorare la pista e accelerare i tempi di completamento.

Siamo certi che l’Assessorato all’Ambiente della Regione Basilicata comprenderà l’importanza di tale intervento, che l’opera verrà completata e presto potrà essere percorribile per gli amanti dello sport all’aria aperta in quella che è un’area verde naturale tutta da valorizzare per la sua bellezza”.a

