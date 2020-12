Avigliano: chiesti tamponi ogni 15 giorni su tutti i lavoratori del mondo della Scuola! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato della consigliera comunale Vitina Claps, Gruppo consiliare Per Avigliano 2025:

“Il Covid 19 impone assoluto rispetto delle norme di contenimento e la ormai annunciata riapertura delle scuole ci offre nuovi spunti di riflessione.

La nostra comunità è stata oggetto di screening con i tamponi drive effettuati grazie all’ASP.

Visto l’elevato numero di contagi che ha colpito duramente in questa seconda ondata, prima della riapertura ed a tutela dei tanti studenti che torneranno tra i banchi, si invita l’Amministrazione Comunale, in osservanza delle priorità stabilite dal Dipartimento Politiche alla Persone della Regione Basilicata, a promuovere l’attività di screening mediante l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi naso faringei o nasali.

In primis sulla popolazione scolastica, in particolare sul personale docente e non delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado e sugli operatori dei servizi scolastici, così come sta avvenendo nella maggior parte dei comuni lucani.

Si potrebbe effettuare lo screening ogni 15 giorni su tutti i lavoratori del mondo della scuola, al fine di garantire una maggiore sicurezza e monitorare costantemente un target di popolazione che rappresenta un importante presidio comunitario.

Non possiamo distogliere l’attenzione dalla tutela della salute della nostra comunità.

Si concentrino tutti gli sforzi economici per tenere sotto controllo estendendo a tutte quelle persone che non possono permettersi il tampone e che rappresenta per loro uno sforzo economico non sostenibile”.

