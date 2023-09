Avigliano in festa per l’amata Madonna del Carmine, pronta a scendere dal Sacro Monte: ecco il programma

Sabato 9 Settembre e Domenica 10, Avigliano sarà in festa per la Madonna del Carmine.

Lo scorso 16 Luglio (giorno in cui ricade la festività liturgica) i fedeli hanno accompagnato la Vergine sul santuario del Monte Carmine, dimora estiva della Madonna.

Ogni anno, così come vuole la tradizione, la Madonna ritorna in paese.

Domenica prossima 10 Settembre (la seconda del mese) i pellegrini aviglianesi sono pronti ad andare a prendere la Vergine sul monte per riportarla in paese.

Quella della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo (o anche del Carmine) costituisce una delle devozioni mariane più antiche e più amate dalla cristianità, risalente addirittura ai tempi dei profeti; ad essa sono ovunque dedicate feste, chiese e santuari, in Italia e nel mondo.

Nella tradizione cattolica la Vergine santa, sotto il titolo di Signora del Monte Carmelo:

è la patrona dei Carmelitani e di coloro che si impegnano a vivere la spiritualità del Carmelo;

è la protettrice e la potente interceditrice di coloro che si lasciano avvolgere dal suo santo scapolare, strumento di conversione personale e di salvezza eterna;

è lo speciale sostegno delle anime del Purgatorio, le sorregge e le conforta nell’espiazione delle loro colpe e le trae dalle fiamme quando sono purificate.

La sua festività liturgica è fissata al 16 Luglio di ogni anno, per commemorare l’apparizione mariana che il presbitero inglese Simone Stock asserì essere avvenuta il 16 Luglio 1251.

Sabato 9 Settembre ad Avigliano si celebra la “Vigilia della festa” che prevede dalle ore 16:00 in poi la vestizione della Madonna accompagnata da canti mariani, seguirà la recitazione di preghiere, santo rosario e celebrazione della santa messa presso il Santuario del Monte Carmine per poi proseguire tutta la notte con la veglia.

Il programma civile per la giornata di sabato prevede l’esibizione del concerto bandistico per le vie del paese mentre in serata alle ore 21:00 si terrà l’intrattenimento musicale.

Domenica 10 Settembre, giorno della festa, alle ore 6:00 dopo la santa messa al Monte Carmine si proseguirà con la processione in paese dove alle ore 10:30 è prevista la celebrazione della santa Messa da parte di sua Ecc. Mons. Salvatore Ligorio Arcivescovo della diocesi Potenza – Muro Lucano – Marsiconuovo.

All’interno della Basilica Santa Maria del Carmine si proseguirà con la celebrazione di messe e rosario.

La giornata sarà animata dal concerto bandistico “Città di Avigliano” che accompagnerà la processione, alle ore 17:30 in piazza ci saranno i giochi tradizionali.

Alle ore 21:00 ci saranno i Fuochi Pirici sulla Città seguiti dall’esibizione del comico Nello Iorio.

Anche quest’anno Avigliano rinnova il culto mariano in onore della veneratissima Madonna del Carmine.

Di seguito il programma della festa.

