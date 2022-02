Avigliano, strade sbarrate a questi mezzi: le associazioni sportive scendono in piazza! I dettagli

Divieti di transito a cicli e motocicli sulle Strade Provinciali nr. 50 e nr. 6 a tutela della pubblica incolumità.

La questione è emersa dopo l’intervento adottato dall’Ufficio Viabilità della Provincia di Potenza.

Questione tuttora aperta.

Annunciano ora le associazioni sportive dilettantistiche Motoclub Il Nibbio Avigliano, Gruppo Ciclismo Avigliano e CPS Professionale Team:

“in riferimento alla nota questione della improvvida chiusura ai mezzi a due ruote delle strade provinciali 6 e 50, che di fatto impedisce il transito da parte di appassionati di moto e biciclette da e per la città di Avigliano, abbiamo organizzato per Domenica 13 Febbraio alle ore 10:30 una manifestazione in Piazza Gianturco nella quale verranno messi in vendita simbolicamente biciclette e caschi motociclistici.

Sarà un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica e gli enti preposti affinchè venga trovata una soluzione rapida, vista l’incombenza della stagione primaverile.

Alla manifestazione prenderanno parte anche club motociclistici e ciclistici di Potenza, di Ruoti e del Vulture.

Infatti, sono previste manifestazioni motociclistiche e ciclistiche di livello nazionale e regionale, tra cui una randonèe ciclistica organizzata da un club di Melfi e che dovrebbe toccare anche il Monte Carmine, tappa messa in serio dubbio proprio per la chiusura del tratto stradale, con conseguente danno economico anche per le attività commerciali che beneficiano dell’afflusso di appassionati durante i mesi estivi.

Appuntamento quindi Domenica 13 Febbraio alle ore 10.30 in Piazza Gianturco ad Avigliano.

Prevista anche una raccolta firme da consegnare al Presidente della Provincia”.

Ecco la locandina della manifestazione.

