Baragiano: tutto pronto per l’incontro con la concittadina e autrice Floriana D’Aranno. Ecco i dettagli della serata

A Baragiano in Piazza Plebiscito domani sera ci sarà l’autrice Floriana D’Aranno, concittadina Baragianese per presentare il suo libro sul diritto d’asilo.

“Nel panorama della forte «eco» mass-mediatica, costellata del perpetuo richiamo al Diritto D’Asilo, privo di qualsivoglia connotazione giuridica, consistendo alquanto in un richiamo ad altri istituti giuridici ed in primis il rifugio, il testo funge da «bussola» di riferimento per un corretto inquadramento della disciplina.

Le dissertazioni in campo internazionale ed europeo-comunitario, sede quest’ultimo altresì della originaria confusione logico-terminologica tra asilo e rifugio, nonché reo pertanto, delle nefaste conseguenze sul terreno ordinamentale, distillano le perniciose suggestioni celate nell’uso del lemma, richiamando perciò ad una doverosa riflessione ed una più congrua cognizione.

L’architettura bipolare, implica che non esiste “una” ed unica nozione di Asilo bensì TANTE DECLINAZIONI quanti sono gli Stati che, NELL’ESERCIZIO DEL POTERE SOVRANO decidano di accoglierne l’esistenza e di concretizzarne la realizzazione, ed in tal senso il Diritto d’Asilo è un orizzonte cui ancora addivenire.

Inoltre nella sua accezione di diritto umano, gode di una prestigiosa fama mitologia, in quanto solo un atto di rinuncia da parte dello Stato di una quota della propria sovranità, darà il diritto di precedenza alla «persona umana» alla cui tutela è appellato il Diritto a quo.

Si è preservato lo scopo originario della disciplina dell’Asilo o la disciplina è stata ‘strumentalizzata’ per raggiungere scopi ulteriori?”.

Su questa e altre domande verterà l’incontro di domani sera.

Saranno presenti oltre all’autrice Don José Conti, Parroco di Baragiano, il dottor Giuseppe Fernando Galizia, sindaco di Baragiano, la Dottoressa Rosa Miraglia e la Dottoressa Roberta Benedetto.

Ecco la locandina dell’evento.