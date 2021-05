Basentana, lavori ancora in corso! Queste le modifiche alla circolazione

Anas, in una nota, comunica:

“Avanzano i lavori, in corso di esecuzione, relativi al rifacimento dei giunti di dilatazione sui viadotti ‘Moliano’ e ‘Monticello’ della strada statale 407 “Basentana”, nell’ambito di un’attività più vasta – del valore complessivo di circa 1 milione di euro – che coinvolge i viadotti situati tra il km 20,000 ed il km 25,000.

È in corso, inoltre, la redazione del progetto esecutivo relativo ad un più ampio intervento strutturale di manutenzione programmata su alcuni dei viadotti situati tra il km 18,000 ed il km 24,000, per un investimento complessivo di 7,5 milioni di euro; nell’ambito di tale redazione progettuale si rendono necessari ulteriori approfondimenti, anche mediante l’utilizzo di piattaforma by bridge.

Per permettere in piena sicurezza lo svolgimento di entrambe le attività lavorative è in fase di attivazione il doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione Potenza, tra il km 19,200 ed il km 21,250, nel territorio comunale di Castelmezzano (PZ), finalizzato a garantire la circolazione in entrambe le direzioni in concomitanza con l’interdizione della tratta sulla carreggiata in direzione Metaponto-Matera.

Il provvedimento sarà attivo fino al prossimo 30 giugno“.

