Basilicata: aiuto alle aziende agricole che hanno subito gravi danni dopo gelate brinate. Ecco come fare domanda

E’ stata pubblicata sul B.U.R. n. 75 del 1° ottobre 2021 la determinazione dirigenziale n. 850 del 29 settembre scorso, con cui sono state approvate le modalità di presentazione delle istanze di aiuto destinate a quelle aziende agricole che abbiano subito gravi danni di produzione, a seguito delle gelate e delle brinate verificatesi l’8 e il 9 aprile nelle province di Potenza e Matera.

C’è tempo fino alle ore 17:00 del 15 ottobre prossimo per presentare l’istanza di aiuto compilando il formato digitale di “Domanda di candidatura on line” disponibile nella piattaforma informativa SIA-RB al seguente link: https://agricoltura.regione.basilicata.it/servizi-agricoltura/assegnazione-indennizzi-per-danni-da-calamita-naturali/ – “Calamità Naturali Pratiche”.

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), con D.M. del 9 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 31 agosto 2021, ha dichiarato l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi suddetti, nel territorio identificato con DGR n. 589 del 19/07/2021, e ha disposto di concedere, a domanda, per i danni conseguenti, le provvidenze di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 102/2004, nel rispetto di alcune prescrizioni.

In particolare, le provvidenze saranno concesse a quelle imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile.

Gli aiuti consistono nel contributo in conto capitale fino all’80% del danno (elevabile al 90% nelle zone svantaggiate) accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria per ristorare i danni unicamente alle produzioni non assicurate.

Per la candidatura della domanda sulla piattaforma “SIA-RB” è necessario che i richiedenti ed eventuali delegati posseggano un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e un’identità digitale SPID.

