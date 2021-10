Da diversi minuti stanno circolando diverse segnalazioni su disservizi di Whatsapp.

Consultando Downdetector (per una panoramica in tempo reale dei problemi e delle interruzioni), si può notare che il servizio di messaggeria online risulta “down” in varie zone d’Italia.

I problemi principali? Ricevere e inviare audio e foto.

Problemi anche con Facebook che risulta irraggiungibile.

Avete notato questo malfunzionamento?a

