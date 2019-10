Basilicata, brutto scontro! Giovane trasportato d’urgenza all’Ospedale di Potenza

Ancora un brutto incidente si è consumato sulle strade lucane.

Questa mattina, per cause ancora da definire, in via Montescaglioso a Matera un furgone guidato da un uomo di Altamura, si è scontrato con una moto.

Le condizioni del giovane centauro sono apparse subito gravi tant’è che per diverso tempo è rimasto a terra privo di sensi.

Sul posto il tempestivo intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato il 23enne all’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera.

Successivamente è stato trasferito d’urgenza in eliambulanza al San Carlo di Potenza.

La prognosi resta riservata.

Sul posto presente anche la Polizia Municipale che ha regolato il traffico ed effettuato i rilievi del caso.