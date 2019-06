Basilicata, convalida definitiva dei consiglieri regionali: “Non esiste nessuna causa di ineleggibilità”. A dirlo…

Ecco quanto dichiarato dal presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala, durante l’ultima Riunione della Giunta per le elezioni, tenutasi a Potenza, nella giornata odierna:

“Il 25 Giugno la convalida definitiva dei consiglieri eletti.

Non esistono cause ostative alla carica e pertanto proporremo al Consiglio regionale, nella prossima riunione del 25 Giugno, di votare la convalida definitiva dei consiglieri regionali eletti”.

Come stabilito dall’articolo 29, comma 4, dello Statuto della Regione Basilicata:

“La Giunta per le elezioni, per le ineleggibilità e per le incompatibilità, effettua la verifica dei poteri del Consiglio.

A tal fine riferisce al Consiglio sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei consiglieri e sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge e formula le proposte di convalida, annullamento e decadenza.

Nella riunione di oggi è stato rilevato in particolare che il consigliere Vincenzo Baldassarre ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco del Comune di San Chirico Nuovo mentre Francesco Cupparo, sospeso dalla carica di consigliere in quanto nominato assessore, è decaduto dalla carica di sindaco del Comune di Francavilla in Sinni.

Di conseguenza per entrambi non esiste nessuna causa di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, così come per tutti gli altri consiglieri eletti il 24 Marzo.

Con la convalida definitiva degli eletti , il Consiglio regionale si appresta a svolgere un altro adempimento preliminare utile al suo funzionamento.

Auspico quindi che attraverso il confronto costruttivo fra le forze politiche possa entrare al più presto nel vivo l’attività legislativa e di programmazione per affrontare e risolvere i tanti problemi del territorio”.

La Giunta per le elezioni, presieduta di diritto da Cicala, è composta dai consiglieri:

Coviello (Lega);

Vizziello (Fdi) e Piro (Fi) per la maggioranza;