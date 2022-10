Basilicata, dimissioni Piro e Cupparo: ecco chi sono i nuovi consiglieri regionali

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, alle ore 16:00 di venerdì 4 novembre 2022, nell’aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4.

All’ordine del giorno l’accettazione delle dimissioni del consigliere Francesco Piro e surroga con il consigliere Gerardo Bellettieri e l’accettazione delle dimissioni del consigliere Francesco Cupparo e surroga con il primo dei non eletti nella lista circoscrizionale per la provincia di Potenza di Forza Italia.

I lavori saranno tradotti nella lingua dei segni italiana.

Sarà garantita l’interpretazione simultanea dalla lingua parlata alla Lis per tutta la durata della seduta.a

