Basilicata, il Presidente Cicala incontra personalità di spicco per il contrasto alla criminalità organizzata! Ecco i dettagli

“Un utile ed importante momento di confronto sui lavori portati avanti dal Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori regionali per il contrasto della criminalità e la promozione della legalità, con l’esame delle principali attività in programma per il 2022 ma, soprattutto, l’occasione per condividere strategie e informazioni sulle risposte da dare alle sfide mafiose con personalità di spicco, quali:

il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De Raho,

il Procuratore Aggiunto Maria Vittoria De Simone,

il Sostituto Procuratore Francesco Del Bene“.

Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata Cicala, nella veste di Presidente del Coordinamento delle Commissioni e Osservatori sul contrasto della criminalità organizzata e la promozione della legalità a margine dell’incontro tra il Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori regionali per il contrasto della criminalità e la promozione della legalità della Conferenza e la Direzione Nazionale Antimafia, tenutosi nel primo pomeriggio di oggi a Roma:

“L’obiettivo del Coordinamento, come è stato evidenziato nel corso dell’incontro è quello di armonizzare, per quanto possibile, le legislazioni regionali sulla prevenzione e sul contrasto alle criminalità organizzate e sulla diffusione della cultura della legalità.

Un impegno osservato in Basilicata con l’approvazione, negli ultimi mesi dell’anno, della risoluzione “Liberi di scegliere”, della proposta di legge al Parlamento di modifica e integrazione del Codice dei contratti e, ancora, della proposta di legge “Interventi per la valorizzazione e il riutilizzo dei beni ed aziende sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e di quella che prevede l’istituzione dell’Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di stampo mafioso”.

Un lavoro quello del Coordinamento, portato avanti con grande attenzione e che, nonostante la situazione legata all’emergenza sanitaria, ha fatto registrare diversi incontri con la Commissione Antimafia delle Regioni Toscana, Umbria e Veneto e un’audizione presso la Commissione Parlamentare d’Inchiesta.

Forte il nostro impegno per far sì che il rapporto di collaborazione, condivisione e dialogo tra le Istituzioni che abbiamo l’onore e l’onere di rappresentare su tematiche che interessano le nostre regioni siano potenziati, al fine di offrire maggiori strumenti tesi a contrastare con sempre maggiore vigore i fenomeni mafiosi, e per lo sviluppo di una cultura della legalità, elemento essenziale per la crescita dell’Italia“.

