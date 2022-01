Potenza, finalmente messo a nuovo l’ingresso delle scale mobili: “da anni versava in uno stato di degrado assoluto”. I dettagli

Buone notizie per il decoro della nostra Città.

Il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha fatto sapere:

“Ripristinato l’ingresso delle scale mobili di via Tammone.

Da anni versava in uno stato di degrado assoluto e, finalmente, siamo riusciti a renderlo fruibile e decoroso.

È in procinto di essere affidata anche la progettazione per il ripristino delle rampe ferme e per la riqualificazione del ponte che collega le scale mobili di santa Lucia, che diventerà un bellissimo giardino.

Abbiamo lavorato duramente per ottenere alcuni finanziamenti ed ora non ci resta che trasformarli in azioni concrete ed in servizi realmente funzionanti”.

Queste alcune foto.

