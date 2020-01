Basilicata protagonista nella gara della solidarietà! Questi i dati raccolti…

Un anno più che positivo per la Fidas Basilicata, sia in termini di raccolta che di crescita associativa, per le esperienze vissute in questo 2019.

Oltre seimila le unità ematiche raccolte dalle trentuno sezioni operanti nella Regione Basilicata.

Così il presidente Regionale Fidas, Pancrazio Toscano:

“Un grazie ai donatori Fidas della Basilicata, veri protagonisti di questa gara della solidarietà.

L’anno appena trascorso ci ha regalato tantissime emozioni, impegni, soddisfazioni ma anche quella carica giusta per ripartire per il prossimo anno.

Nel mentre che le giornate di raccolta, così come programmate da un ricco calendario, si svolgevano i nuovi regolamenti e procedure sanitarie ci hanno tenuti impegnati affinché si potesse operare tutti in assoluta sicurezza.

Il 2019 per la Fidas ha significato oltre agli adeguamenti delle sedi e accreditamenti anche un importante esperienza associativa in quanto abbiamo ospitato a Matera, lo scorso Aprile, il Congresso Nazionale che ha visto la partecipazione di oltre 5.500 donatori provenienti da tutta Italia.

Un lungo corteo che ha invaso la città gioiosamente con cappellini rossi, striscioni e stendardi che all’unisono come una grande famiglia hanno richiamato l’attenzione a quanti godono di un ottimo stato di salute nel compiere questo gesto d’amore.

Solamente qualche settimana fa è stata firmata la nuova convenzione con l’Ospedale San Carlo e chiudiamo questo anno con il prosieguo del proselitismo con l’ingresso nella famiglia Fidas di una sezione a San Chirico Nuovo.

Per l’anno che si appresta ad arrivare abbiamo già definito la programmazione delle giornate di raccolta che è di trecentoventi e continueremo con la formazione dei quadri dirigenti per un volontariato sempre più consapevole e professionale.

Programmate anche le attività consolidate dalle diverse sezioni, sia con momenti di informazione nelle scuole, ma anche di condivisione con i donatori durante il periodo estivo con iniziative che coinvolgono le comunità dove insistono le sezioni, per citarne alcune: Festa regionale Fidas, Buon Compleanno 18enne, Vigile per un Giorno e la insostituibile Festa del Donatore”.

Fidas Basilicata il 2020 celebrerà il rinnovo associativo dei vertici regionali previsto entro il mese di Aprile.