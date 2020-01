“Diabolik avrà un nuovo disegnatore nel 2020”: è di Potenza e si chiama Giulio!

“Diabolik avrà un nuovo disegnatore nel 2020″.

Così sul suo profilo Facebook il lucano Giulio Giordano annuncia la sua collaborazione con lo staff di disegnatori che hanno portato al successo la storia del ladro più celebre del fumetto, noto come il “Re del Terrore”.

Nato a Potenza nel 1975, Giulio è illustratore e fumettista.

Eesordisce disegnando l’albo “X-comics” per Coniglio editore; nel 2014 viene ingaggiato dalla Sergio Bonelli Editore per disegnare “I Due Re“, una storia di Paola Barbato per la collana “Le Storie” e, successivamente, per “Rusty Dogs” disegna un episodio del webcomic scritto da Emiliano Longobardi.

Nello stesso anno, su testi di Giuseppe Palumbo, disegna il volume “I cruschi di Manzù“, per Lavieri, e “The Rider“, per la MCS.

Al di fuori del mondo del fumetto, collabora, come pittore, con alcune gallerie d’arte nazionali e internazionali.

Facciamo le nostre congratulazioni a questo astro del fumetto lucano che, con la sua penna, contribuisce a portare alto il nome della Basilicata e di Potenza nel mondo.