Bella notizia per Maratea: per la prima volta invitata al G20s di Riccione! Ecco i dettagli

Una bella notizia per Maratea, sempre più meta di turisti.

Il sindaco e l’amministrazione annunciano:

“Si è tenuto a Riccione il 5 e 6 Aprile il summit delle città costiere G20S al quale quest’anno è stato invitato, per la prima volta, il Comune di Maratea (PZ).

Il G20s è la rete nazionale delle destinazioni balneari con almeno 1 milione di presenze turistiche.

Questi comuni complessivamente contano ogni anno circa 70 milioni di presenze – più della metà delle presenze legate al balneare in Italia e da sole rappresentano quasi il 20% delle presenze totali del Paese.

L’obiettivo del network è quello di supportare le principali destinazioni balneari a definire al meglio il futuro delle coste italiane.

In un contesto di cambiamento sempre più rapido, i comuni balneari lottano per far fronte, da sole, alle crescenti sfide del settore come l’aumento degli impatti turistici, dei cambiamenti climatici, dei competitors internazionali e la maturità del prodotto ‘sea, sun, sand’.

In uno scenario sempre più competitivo e volubile, vi è sempre più l’esigenza di creare momenti di confronto e cooperazione per affrontare con lungimiranza le sfide comuni e trovare soluzioni sostenibili ed innovative.

Grazie al lavoro svolto negli ultimi anni, oggi il network sta elaborando una proposta di legge che mira al riconoscimento dello status speciale della ‘città balneare’.

Durante la due giorni di Riccione ci sono stati momenti di confronto tra amministratori pubblici, operatori del settore turistico, esperti a più livelli ed il Ministro del Turismo Garavaglia.

Infrastrutture, sviluppo urbano, concessioni demaniali, transizione ecologica, innovazione, sono solo alcuni dei temi trattati.

Maratea è stata presente con il Sindaco Daniele Stoppelli e l’Assessore al Turismo Valentina Trotta, al fine dell’inserimento di Maratea all’interno di questa importante rete nazionale di destinazioni turistiche con le quali condividere buone pratiche, visioni di sviluppo e di strategie future.

Il Sindaco di Riccione Renata Tosi ha voluto ringraziare gli amministratori giunti nella sua Città e soprattutto il Ministro Garavaglia che per la prima volta ha abbracciato il network del G20S delle spiagge italiane dando un riconoscimento tangibile da parte di quella che è l’istituzione Italiana più importante per il turismo condividendo con noi-dice ancora il Sindaco di Riccione Tosi – la particolarità e la peculiarità delle spiagge e delle Città balneari Italiane che necessitano di risposte e norme speciali.

Il Sindaco di Maratea Daniele Stoppelli ha ringraziato il Sindaco di Riccione per l’accoglienza e l’opportunità data a Maratea, in questo importante evento, nonostante la quantità minore di presenze rispetto alle città del G20s.

Maratea è riconosciuta come importante meta turistica, grazie al grande valore naturalistico, paesaggistico e culturare.

I problemi di cui abbiamo discusso sono comuni a tutte le città balneari in quanto siamo tutti classificati in base alla popolazione residente e non per le presenze, pertanto le risorse vengono distribuite rispetto al primo parametro non considerando invece i reali fabbisogni che una città a vocazione turistica ha per poter garantire tutti i servizi necessari.

Il G20S ha portato all’attenzione del Ministro Garavaglia queste ed altre problematiche proprie di chi vive di turismo e di mare”.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)