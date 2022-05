Buone notizie per Rotonda e altri 3 borghi lucani: in arrivo 20 milioni di euro per la loro valorizzazione! I dettagli

Sono 20 i milioni stanziati per la valorizzazione dei borghi lucani, in particolare Irsina, Aliano, Colobraro e Rotonda.

Lo annuncia l’assessore regionale all’Ambiente, Territorio ed Energia, Cosimo Latronico, precisando che:

“Nuove risorse nel quadro dell’ultima manovra di bilancio saranno destinate alle azioni di valorizzazione dei borghi lucani.

Si tratta di circa 20 milioni di euro che saranno finalizzati al sostegno di 4 progetti candidati dai Comuni capofila di Irsina, Aliano, Colobraro e Rotonda.

Si dà così compimento all’impegno che aveva assunto il presidente Vito Bardi per il potenziamento delle azioni di valorizzazione dei borghi e delle aree interne, per farne luoghi di interesse e di rivitalizzazione.

In aggiunta alla misura per i laghi di Monticchio, che mobiliterà risorse per 20 milioni di euro del PNRR con il sostegno del Ministero della Cultura, ora si aggiunge l’iniziativa della Regione Basilicata, che con risorse finanziarie proprie vuole sostenere azioni di progettazione e coinvolgimento territoriale.

Siamo certi che i Comuni ed partner locali coinvolti nei progetti sapranno utilizzare con efficacia le risorse disponibili per moltiplicarne l’impatto sul piano economico, sociale ed occupazionale.”

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)