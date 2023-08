Calcio: da questa data la prossima stagione di serie C con in campo Potenza e Picerno!

Come riportato da ansa “annuncia Matteo Marani, presidente della Lega Pro, a margine del consiglio federale oggi in Figc:

‘La prossima stagione di serie C (con in campo Potenza e Picerno) inizierà il 3 Settembre, ci è sembrato giusto aspettare la decisione del Consiglio di Stato (sui ripescaggi, ndr) del 29 Agosto.

Lunedì sarà convocato il consiglio direttivo che definirà i tre gironi, e verrà fatto il calendario, che rilasceremo nel pomeriggio di Lunedì.

Sarà una stagione molto importante.

Vogliamo che il pallone riprenda a rotolare, i tifosi vogliono che si torni a parlare di campo, dopo estati sempre un po’ tribolate.

Siamo l’unico Paese in cui promozioni e retrocessioni vengono decise ad agosto e non a giugno, e ciò non ci fa brillare’.a

