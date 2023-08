Potenza, al via i lavori per l’impianto pedonale meccanizzato: queste le modifiche alla circolazione

Il Comune di Potenza avvisa i cittadini:

“Per consentire i lavori per la realizzazione dell’impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al Centro Storico, è stata disposta con apposita ordinanza la chiusura al traffico veicolare (a eccezione dei veicoli della ditta esecutrice dei lavori) dell’asse viario di via Vescovado dall’intersezione con via Scafarelli per circa 60 metri, in direzione di via Due Torri, dalle ore 8:30 del giorno 7 agosto 2023 fino alla fine delle lavorazioni nella stessa giornata.

Il traffico veicolare proveniente da via R. Acerenza e via B. Bonaventura verrà deviato su via Scafarelli.

L’utenza potrà raggiungere via Due Torri/via XX Settembre, direzione piazza M. Pagano, percorrendo discesa San Gerardo da intersezione via Cavour, via Mazzini, secondo il senso di marcia”.

