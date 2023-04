Castelluccio Inferiore: dopo le dimissioni del Sindaco, il Prefetto nomina il Commissario prefettizio. Ecco di chi si tratta

Mancando le condizioni per il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell’Ente a causa delle dimissioni del Sindaco di Castelluccio Inferiore, diventate efficaci ed irrevocabili, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, con proprio decreto in data odierna, ha sospeso il Consiglio comunale di Castelluccio Inferiore, nominando Commissario prefettizio, in attesa del decreto presidenziale di scioglimento, il dott. Antonio Incollingo, Viceprefetto in quiescenza.

Al Commissario prefettizio sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al Sindaco, ed alla Giunta.a

