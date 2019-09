Centinaia di fedeli in festa per la Madonna di Viggiano, Regina e Patrona della Basilicata!

Oggi, 1 Settembre, si rinnova il tradizionale appuntamento con la Festa regionale della Madonna del Sacro Monte di Viggiano.

Le celebrazioni in onore della Regina e Patrona della Lucania si confermano un vero e proprio dono per le migliaia di pellegrini che ogni anno giungono da ogni angolo della Basilicata e delle regioni limitrofe per venerare l’immagine della Madre di Dio che il popolo lucano ha voluto innalzare a Patrona.

I festeggiamenti rappresentano un’occasione nella quale la comunità regionale può ritrovare la sua memoria e la sua identità più autentiche e si dividono in due momenti dell’anno:

nella prima Domenica del mese di Maggio la statua viene portata, all’interno di una teca, dal centro di Viggiano al Santuario del Monte;

nella prima Domenica di Settembre la statua fa il percorso inverso: una processione solenne riporterà la statua della Madonna dal Sacro Monte alla Chiesa Madre di Viggiano. Successivamente, verrà concelebrata una Santa Messa dai vescovi della regione.

Anche quest’anno il programma si presenta ricco di proposte e di eventi.

Dopo il super ospite dello scorso anno, la Star internazionale Alvaro Soler per l’unica data del Sud Italia, quest’anno, a far divertire il pubblico, lunedì 2 settembre, ci penseranno i “The Kolors”, il gruppo musicale italiano formato da Antonio Stash Fiordispino, Alex Fiordispino e Daniele Mona.

Questi talentuosi giovani sono divenuti noti vincendo, nel 2015, la quattordicesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”.

Martedì 3 settembre, invece, toccherà a Max Gazzè scaldare gli animi dei presenti.

In onore della Madonna del Sacro Monte, si continua ad investire nell’industria della cultura, promuovendo la naturale vocazione di Viggiano come Città della Musica.

Pronti a venerare la Patrona della Basilicata?

Questo il programma completo.