Reddito di cittadinanza, parte la fase due: da domani inizieranno le chiamate! Saranno convocati…

Nuova data importante per tutti coloro che hanno presentato, nei mesi scorsi, la domanda per usufruire del Reddito di cittadinanza

Lunedì prossimo, come ricordato da Anpal Servizi, avrà inizio la fase due.

La platea di ben 704.595 beneficiari, infatti, a partire dal 2 Settembre comincerà ad essere convocata dai Centri per l’impiego, con l’obiettivo di un’occupazione.

Pubblicati anche i dati del ministero del Lavoro sulle modalità di selezione delle persone ‘occupabili’.

Come previsto dalla legge, saranno chiamati non soltanto gli intestatari del Reddito, ma anche i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che non sono occupati e che non frequentano un corso di studi.

Il Sud Italia conferma, in ambito occupazionale, ancora la sua, ormai storica, maglia nera: più della metà dei beneficiari proviene infatti da Campania (178.370), Sicilia (162.518), Calabria (64.057) e Puglia (50.904).

Lunedì, giornata importante anche per l’avvio del training on the job dei navigator contrattualizzati da Anpal Servizi, pensati per fornire assistenza tecnica ai Centri per l’impiego.