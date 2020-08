Chiarimenti dal Ministro Speranza: le nuove misure anti-Covid non valgono per questi eventi!

“Ringrazio il ministro Speranza e gli uffici del ministero della Salute per aver chiarito in maniera sollecita ed inequivocabile che la ordinanza del 16 agosto riguardante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non interviene sulle attività delle imprese del settore degli Eventi e del wedding che quindi ne rimangono esentate”.

Lo afferma Michele Boccardi, presidente di Assoeventi, l’associazione di Confindustria dei settori Events, Luxury e Wedding.

Continua Assoeventi:

“Infatti il Ministero della Salute, in merito all’applicazione della suddetta ordinanza, precisa che quest’ultima non disciplina le manifestazioni di carattere privato che sono destinate a soggetti determinati e scelti sulla base di legami personali, di amicizia o parentela, come ad esempio matrimoni, cresime, comunioni ed altre cerimonie e occasioni di tale tipologia, per le quali non esiste un accesso indiscriminato del pubblico.

Siamo certi quindi che le autorità locali e territoriali preposte ai controlli anti-Covid faranno riferimento alla nota interpretativa autentica del Ministero per una applicazione corretta dell’ordinanza emanata.

Ringrazio infine la senatrice Ronzulli – vicepresidente di Forza Italia al Senato – per aver condiviso questa nostra battaglia a tutela del settore degli Eventi e del wedding”.

