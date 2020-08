Carlos França dice addio al Potenza Calcio

Carlos Clay França dice addio al Potenza Calcio.

La notizia è stata resa ufficiale nel corso di una conferenza stampa svoltasi oggi allo stadio “A. Viviani”, dove è stato comunicato anche il nome del nuovo Mister, Mario Somma.

Il calciatore entrerà nel Seregno Calcio (Serie D – Girone B), come annunciato dalla società lombarda:

“Il Seregno Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Carlos França.

Attaccante nato nel 1980 a Jaguariuna (Brasile), Carlos nelle ultime tre stagioni ha militato nelle fila del Potenza.

Dopo diverse esperienze all’estero, in Italia è stato protagonista di 5 promozioni con le maglie di Chiavari, Cuneo, Lecco, Triestina e Potenza, realizzando 175 gol in 258 presenze in Serie D.

Benvenuto a Seregno Carlos!”.

Ecco il commento del Sindaco di Potenza, Mario Guarente:

“Un galantuomo, un campione, una persona di rara umiltà ed innamorata di Potenza: grazie di tutto, Carlos, che tu possa avere sempre il vento in poppa.

Potenza è casa tua e per fare in modo che lo sia per sempre, anche su sollecitazione di tanti cittadini, prepareremo gli atti necessari per conferirti la cittadinanza onoraria”.

