Città italiana dei giovani 2024, Potenza agli eventi di Parma e Firenze: i dettagli

“nelle missioni del dossier di Potenza Città Italiana dei Giovani 2024 vi è la volontà di costituire reti di collaborazioni tra Enti e Istituzioni per la condizione di strategie, progetti e metodologie. Gli incontri di Parma e Firenze hanno contribuito a potenziare il network delle collaborazioni fra città che si occupano di Youth Community; un confronto prezioso, utile a condividere soluzioni e proposte innovative in favore della comunità giovanile che vive e opera in città e in regione”.

Il presidente Candela si è soffermato su quanto il “partecipare agli eventi di Parma e Firenze” sia stata “un’opportunità fondamentale per far conoscere il percorso che ha portato Potenza a essere nominata Città Italiana dei Giovani 2024. Durante questi incontri, abbiamo avuto modo di condividere con altre città italiane ed europee le sfide e le opportunità legate al mondo giovanile, sottolineando l’importanza delle politiche giovanili per la trasformazione sociale e culturale della nostra città.

Potenza è stata accolta con grande entusiasmo, e molte città stanno osservando con interesse come stiamo costruendo e realizzando il nostro dossier di candidatura. La nostra città è diventata un modello di riferimento per la capacità di immaginare e concretizzare un processo innovativo che ci ha condotto a questa nomina così prestigiosa.

Il riconoscimento di Potenza come Città Italiana dei Giovani 2024 rappresenta non solo un traguardo, ma soprattutto un punto di partenza per sviluppare nuove progettualità che possano valorizzare le energie dei giovani e offrire loro opportunità concrete per costruire il proprio futuro.

L’obiettivo è creare sinergie e consolidare reti di collaborazione, affinché i giovani possano essere protagonisti attivi di un cambiamento reale e duraturo. Grande attenzione e stima sono state dimostrate verso il nostro processo, a conferma che il percorso immaginato è stato percepito come un esempio di eccellenza.

Inoltre, desideriamo rivolgere il nostro personale in bocca al lupo a Parma e alla sua comunità giovanile per la sfida che li attende il prossimo autunno, essendo in finale con altre quattro città per la nomina a Città Europea dei Giovani. Siamo certi che sapranno rappresentare al meglio la loro realtà e cogliere questa straordinaria opportunità”.