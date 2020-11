Coronavirus: 15 nuovi positivi a Calvello, 9 a Balvano

Non ci sono buone notizie, sul fronte del Coronavirus, per il potentino.

La Sindaca di Calvello (PZ), Maria Anna Falvella, fa sapere:

“Abbiamo appena avuto esito dei 19 tamponi effettuati nella giornata di ieri, per lo più a persone paucisintomatiche.

Come prevedibile c’è stata la conferma di 15 nuove positività.

Riceviamo almeno la buona notizia della guarigione di un cittadino, fino a ieri positivo.

Ad oggi abbiamo ancora qualche cittadino in attesa di tampone, per i quali attendiamo informazioni dalla ASP.

La situazione si conferma delicata, per cui invito tutti alla prudenza e a limitare al massimo gli spostamenti”.

Così il Sindaco di Balvano (PZ), Costantino Di Carlo:

“Carissimi,

le cose da dirvi sono tante, quindi cercherò di sintetizzarle per punti:

1. I tamponi eseguiti ieri hanno portato a nove risultati POSITIVI e diversi negativi;

2. La maggior parte di quelli con esito POSITIVO sono riferibili a pochissimi nuclei familiari, per fortuna già in isolamento spontaneo da molti giorni;

3. Fortunatamente, circa la metà dei positivi hanno avuto sintomi molto lievi, gli altri sono ad oggi asintomatici;

4. Prudenzialmente, dopo essermi confrontato con il Preside e il Medico Sanitario, ho deciso di CHIUDERE la SCUOLA MATERNA (nella quale, ad oggi, non ci sono casi positivi) e anche le ELEMENTARI e le MEDIE (quindi anche per i bambini che seguono in presenza) fino a fine settimana (Sabato 21 Novembre), per procede a tutte le operazioni di SANIFICAZIONE straordinaria degli ambienti e degli SCUOLABUS;

Ciò a cui bisogna stare molto attenti in questa fase, sono i CONTAGI FAMILIARI.

Chi è negativo oggi, non è detto lo sia ancora domani.

Basta davvero un contatto piccolo, ingenuo e cambiano le cose.

Ciascuno di noi vede nell’altro il rischio di contagio, ma i dati ci dicono che la maggior parte dei contagi si sviluppano in famiglia: ‘Se non contagio io mio figlio, è lui che contagia me!!!’

Questo è il motivo per cui bisogna evitare feste varie se non con i conviventi stretti.

I dati ad oggi sono sotto controllo, ma se ci sfuggono di mano, non li ‘riaccapezziamo più!

Stiamo molto attenti, perché ‘dopo rubato non servono le porte di ferro…’.

Fermiamo il contagio, fermandoci.

Usciamo solo se necessario!”.

Seguiranno aggiornamenti.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)