Coronavirus: ad Avigliano giornate di screening per questi studenti! Ecco i dettagli

Continua ad Avigliano (PZ) lo screening della popolazione scolastica, in vista della ripresa delle attività didattiche prevista per il 1 Febbraio.

Questi i dettagli forniti dall’Amministrazione:

“Nei giorni Sabato 30 Gennaio 2021 e Domenica 31 Gennaio 2021, l’amministrazione comunale di Avigliano ha deciso di completare la campagna screening già avviata nelle scorse settimane, coinvolgendo in questo caso tutta la popolazione scolastica relativa alle Scuole Secondarie di secondo grado, in vista del prossimo rientro in classe.

Gli studenti di età inferiore a 18 anni dovranno essere accompagnati dai genitori.

Come sempre in questi casi, è richiesta la massima collaborazione da parte di tutti, per garantire ai nostri ragazzi ogni possibile tutela della salute”.

Di seguito il calendario con tutte le informazioni.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)