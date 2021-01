Potenza, la rabbia di un cittadino della provincia: ladri a casa del povero padre 90enne! Ecco cosa è successo

Rabbia e sconforto nelle parole di un cittadino di Palazzo San Gervazio (PZ) per quello che è successo al suo povero padre anziano.

Ecco la sua denuncia:

“Purtroppo questa notte tre malfattori sono entrati in casa di mio padre e lo hanno rapinato dei suoi averi più cari.

Chiunque avesse notato qualcosa di strano o ha delle telecamere attive che abbiano ripreso movimenti notturni può contattare i carabinieri di Palazzo o Venosa.

Posto questo messaggio anche per far aumentare l’attenzione verso i nostri cari anziani (mio padre ha quasi novant’anni ed è a malapena autosufficiente) dato che non è il primo caso in famiglia e nel paese.

Subire una violenza del genere può essere deleterio come lo è stato per i miei cari zii, non più ripresisi dalla loro sventura di quasi due anni fa”.

