Coronavirus Basilicata: purtroppo altre 6 persone hanno perso la vita. Ecco l’aggiornamento ufficiale

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS.

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 21.03.2021.

Report dati processati in data 20 Marzo 2021:

Tamponi molecolari di giornata n. 1.096

Test antigenici totali 11.801

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 110

Tamponi negativi n. 986



RICOVERATI N. 175

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 49



DECESSI TOTALI N. 06:

Balvano



Chiaromonte



Melfi n. 2 decessi



Palazzo San Gervasio



Potenza



POSITIVI TOTALI N. 110

104 positivi residenti:

1 Anzi (domiciliato a Potenza)

1 Banzi

1 Barile (domiciliato a Potenza)

3 Bernalda

2 Chiaromonte

3 Episcopia

1 Ferrandina

4 Filiano (n. 1 domiciliato a Potenza)

4 Forenza (n. 1 domiciliato a Policoro)

1 Francavilla in Sinni

4 Latronico

10 Lauria

8 Lavello

1 Marsico Nuovo

8 Matera

7 Melfi

6 Montescaglioso

1 Noepoli

3 Nova Siri

1 Palazzo San Gervasio

1 Pietragalla

4 Pisticci

6 Policoro

4 Pomarico (n. 1 domiciliato a Matera)

8 Potenza

3 Rionero in Vulture

1 Rotonda

3 San Fele

1 Senise

1 Stigliano

1 Tolve

1 Trecchina

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 04

2 Puglia (domiciliati ad Irsina)

1 Puglia (domiciliato a Policoro)

1 Puglia (domiciliato a Tursi)

Non residenti ed in isolamento in altra Regione n. 02

2 Puglia

GUARITI TOTALI N. 49

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 46

1 Barile

1 Forenza

1 Ferrandina

1 Lavello

5 Matera

6 Melfi

1 Montalbano Jonico

2 Montescaglioso

1 Nova Siri (domiciliato a Tursi)

1 Pescopagano

1 Pisticci

4 Policoro

1 Potenza

3 Rionero in Vulture

1 Stigliano

16 Venosa

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata n. 02

1 Campania (domiciliato a Pescopagano)

1 Puglia (domiciliato a Matera)

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata n. 01

1 Puglia

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 4.249

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.074

DECEDUTI RESIDENTI N. 399

GUARITI RESIDENTI N. 13.247a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)