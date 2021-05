Coronavirus: il Coprifuoco potrebbe essere spostato o abolito! Ecco le ultime notizie

Il coprifuoco alle 22:00 potrebbe essere rivisto nelle prossime settimane.

Secondo le prime anticipazioni si sta lavorando ad uno spostamento dell’orario alle 23:00 o addirittura alle 24:00 a partire dal 17 maggio.

Secondo il Messaggero tale modifica risponderebbe alla scelta del Governo di risollevare i settori economici più in crisi.

Ad oggi, infatti, il coprifuoco alle 22:00 limita le aperture di diverse attività come ad esempio i ristoranti.

Lo spostamento del coprifuoco di una o due ore (tra le ipotesi al vaglio del Governo quella di farlo coincidere con le 23 o le 24) dal 17 maggio potrebbe essere non solo un segnale di ripresa ma anche un primo passo verso l’eliminazione dello stesso che, in base le anticipazioni del Messaggero, potrebbe essere in agenda per metà giugno.

Decisiva sarà pero sempre la curva dei contagi, soprattutto in queste settimane in cui c’è stata una riapertura graduale di alcune attività.

Le Regioni, con in testa Massimiliano Fedriga, chiedono di spostare il rientro a casa alle 23:00.

Ma c’è, come Di Maio, chiede di “superare” il coprifuoco.

Vorrebbe invece far slittare l’orario alle 24:00 il sottosegretario Carlo Sibilia, della stessa idea il viceministro Pierpaolo Sileri e il virologo Fabrizio Pregliasco.

Voi cosa ne pensate?a

