Coronavirus Italia: test per chi viene da questi altri Paesi a rischio! Ecco l’ordinanza del Ministro Speranza

Nuova decisione del ministro alla Salute, Roberto Speranza.

Dopo Grecia, Croazia, Spagna o Malta e alcune regioni della Francia, tampone obbligatorio anche per chi arriva da altri 4 paesi.

Come ha fatto sapere:

“I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia.

Per questo oggi abbiamo prorogato lo stato di emergenza al 31 Gennaio e introdotto l’obbligo di mascherine anche all’aperto.

Ho inoltre firmato un’ordinanza che dispone test per chi arriva da Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Repubblica Ceca.

Oggi più che mai è importante il contributo di tutti per fermare il virus”.

Come si legge su “La Repubblica”, intervenendo a un congresso della Fimgc a Villasimius, Speranza parlando dell’emergenza Covid ha chiarito:

“I mesi che arriveranno saranno ancora più difficili perché non solo dobbiamo gestire l’emergenza in corso, ma dobbiamo anche provare a costruire il Servizio sanitario nazionale del futuro.

Non solo dobbiamo reggere rispetto ad un’epidemia che è in una fase crescente, ma anche capire come costruire un Ssn nuovo secondo alcuni assi fondamentali che vorrei condividessimo.

Su questa materia abbiamo bisogno di un grande patto”.

