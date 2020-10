Coronavirus: nel potentino militari in strada per rafforzare i controlli e contenere i contagi

A seguito dell’aumento dei contagi in Basilicata, così come su tutto il territorio nazionale, nel potentino, su disposizione dal Prefetto Annunziato Vardè, sono stati intensificati i controlli finalizzati al rispetto delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Particolare attenzione sarà posta nei confronti del rispetto dei divieti di assembramento e dell’utilizzo della mascherina, con immediata applicazione delle sanzioni previste in caso di accertate violazioni.

Per le attività commerciali di vendita al dettaglio, nei mercati all’aperto e nei locali che assicurano servizi di ristorazione, i controlli saranno assicurati dalle Forze Territoriali di Polizia con il supporto della polizia locale.

Servizi straordinari di controllo del territorio saranno messi in campo nei territori di Marsicovetere (PZ) e Tramutola (PZ) con l’impiego di reparti speciali e di personale militare.a

