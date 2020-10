Coronavirus, ottime notizie: ad Avigliano tutti negativi gli ultimi tamponi effettuati!

Ancora buone notizie per il Comune di Avigliano (PZ), sul fronte Coronavirus.

Solo stamattina, il Sindaco Giuseppe Mecca, aveva dato notizia del fatto che oltre il 95% dei tamponi effettuati, negli ultimi giorni, attraverso il drive-in era risultato negativo.

Sempre il Primo cittadino, in questi minuti, dichiara:

“Ci è stato appena comunicato l’esito degli ultimi tamponi relativi al drive in eseguito in Piazza Aviglianesi nel Mondo: TUTTI NEGATIVI!

Ciò significa che l’operazione di tracciamento da parte dell’ASP è stata assolutamente perfetta, in quanto le persone positive sono state rinvenute soltanto tra i cittadini che hanno eseguito tampone domiciliare (ritenendo prudenzialmente di non portarle in tenda in base ai sintomi e alla ricostruzione dei contatti), mentre tutti quelli che l’hanno eseguito in tenda sono risultati negativi.

Complimenti per il lavoro svolto e grazie a nome della nostra comunità”.

