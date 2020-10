Potenza: “Patti per la sicurezza” tra 7 comuni della provincia e prefetto! I dettagli

I Sindaci dei comuni di Albano di Lucania (PZ), Pietragalla (PZ), Rotonda (PZ), Ruvo del Monte (PZ), San Chirico Nuovo (PZ), San Costantino Albanese (PZ) e Terranova di Pollino (PZ) sottoscriveranno con il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, i “Patti per la sicurezza”, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine.

I “Patti” che verranno stipulati tra il Prefetto ed i sindaci, come previsto dalla vigente normativa recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città”, sono il mezzo per attuare sul territorio i progetti di sicurezza urbana nelle materie della prevenzione della criminalità diffusa e predatoria, della tutela della legalità e del decoro urbano, nonché della inclusione e protezione sociale.

I “Patti” costituiscono lo strumento fondamentale per l’accesso al finanziamento del Ministero dell’Interno di sistemi di videosorveglianza, per l’importo complessivo, su scala nazionale, di 17 milioni di euro per l’anno 2020.

I progetti redatti dai Comuni sottoscrittori ed approvati in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, saranno trasmessi al Ministero dell’Interno che, secondo criteri prestabiliti, stilerà apposita graduatoria finalizzata all’erogazione del finanziamento per la realizzazione dei sistemi di videosorveglianza.a

