Coronavirus Potenza: “si predispongano una serie di servizi alla cittadinanza per garantire la gestione della processazione dei tamponi e i servizi minimi”

Il gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Potenza, in una propria nota firmata dai consiglieri Matteo Restaino, Giovanni Salvia e Fabio Dapoto sostiene che:

“in ragione del persistere della fase acuta di diffusione della pandemia COVID-19”, ritiene “necessario che anche a livello locale si pongano in essere una serie di precauzioni e cautele e, parimenti, si predispongano una serie di servizi alla cittadinanza per garantire la gestione della processazione dei tamponi e i servizi minimi.

Nello specifico, si propone di attivare celermente tendostrutture – da tenere in uso da parte dell’AOR S. Carlo di Potenza – al fine di consentire alla cittadinanza di sottoporsi a tampone in modalità drive-in, così – peraltro – evitando anche di creare possibili assembramenti in altre zone della città.

La sicurezza dei cittadini deve venir prima di qualsiasi altra priorità di intervento.

Sotto altro aspetto pare necessario proporre al Primo cittadino di implementare il funzionamento del già riattivato protocollo di intesa tra assessorato alle Politiche sociali e Protezione civile.

Difatti, i buoni risultati prodotti dalla Potenza Solidale devono costituire la base per migliorare ed efficientare il servizio offerto alla parte della popolazione potentina più debole.

Per tali ragioni il gruppo consiliare di Forza Italia, anche sollecitando per competenza il consigliere Restaino stesso, nella sua veste di presidente della Quinta Commissione Consiliare permanente, ha già inviato “una formale richiesta di intervento ai soggetti deputati a decidere negli ambiti delle sollecitazioni proposte”.

