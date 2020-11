Potenza, per il consigliere regionale Cariello perquisizione della Direzione Distrettuale Antimafia

Il consigliere regionale Pasquale Cariello comunica di aver subìto questa mattina una perquisizione svolta dalla DDA di Potenza, in merito a dei fatti che si sarebbero verificati quando ricopriva la carica di consigliere comunale di opposizione a Scanzano Jonico.

L’ipotesi di reato è di abuso di ufficio in concorso.

Precisa una nota diffusa dallo stesso Cariello:

“Dopo aver collaborato con gli organi di polizia nell’esecuzione della perquisizione, Cariello manifesta la sua fiducia nell’operato dei magistrati e si augura che la questione personale, per quanto gli riguarda, possa essere chiarita nel più breve tempo possibile.

Fiducioso e sereno, Cariello ha incaricato il proprio difensore di chiedere al giudice di essere sentito per portare qualsiasi chiarimento in merito ai fatti che gli vengono contestati”.

Solidarietà al consigliere arriva dal Gruppo consiliare FI.

Così i consiglieri regionali Piro, Bellettieri e Acito:

“Esprimiamo la nostra più sincera e totale solidarietà per le ore di concitazione e preoccupazione che sta vivendo il collega e amico Pasquale Cariello, suo malgrado implicato in un’indagine giudiziaria che lo ha portato in queste ore ad essere oggetto di attenzione di magistratura e carta stampata.

Come sempre accade il clamore intorno alla notizia risulta eccessivo, trattandosi come già precisato in una nota di Cariello, di vicende legate al suo ruolo di consigliere comunale di opposizione a Scanzano jonico.

Certi della sua assoluta estraneità ai fatti, siamo convinti che la sua piena disponibilità mostrata a collaborare con le indagini, dimostrerà rapidamente la sua estraneità alle accuse mosse.

Pasquale Cariello è l’esempio di intraprendenza, onestà e correttezza e lo sta dimostrando nel suo prestigioso incarico di presidente di prima commissione consiliare permanente in consiglio regionale”.

