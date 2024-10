“Costruire insieme un futuro migliore per Vietri di Potenza”: ecco l’assemblea pubblica

A seguito del Consiglio Comunale, si è svolta, nella gremita Sala Consiliare del Comune di Vietri di Potenza, l’assemblea pubblica.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per fare il punto sullo sviluppo della comunità e discutere delle prossime opere che saranno inaugurate.

Il primo museo di Vietri di Potenza, la nuova area cimiteriale, il percorso panoramico del Tracciolino, il progetto “La porta della Lucania”; solo alcuni dei servizi e delle attrazioni che prenderanno corpo in un’ottica di costante miglioramento.

Sottolinea il Sindaco, Christian Giordano:

“Una comunità che si interessa direttamente del proprio futuro è una comunità che sta crescendo e maturando Sapere che i vietresi ci seguono in maniera così numerosa e condividono il nostro percorso è davvero una gran bella soddisfazione.

Abbiamo voluto fortemente questo momento di confronto aperto con i cittadini durante il quale abbiamo illustrato i progetti futuri e le iniziative in corso, ascoltando le voci di chi vive il territorio e vuole contribuire attivamente alla sua crescita.

L’assemblea è stata anche l’occasione per evidenziare alla comunità che dall’inizio del nostro mandato elettorale sono state indotte ben 104 cause contro il Comune di Vietri di Potenza, oltre a circa 50 querele/denunce contro gli amministratori, costruite “a tavolino”.

Per il 99% si tratta, chiaramente, di cause che non ha incardinato il Comune.

Non si tratta di 104 persone diverse, quasi tutte le cause fanno riferimento a “pochi centri di interesse” che si servono, tra l’altro, di professionisti importanti.

Si tratta di un numero spaventoso che rende l’idea di quello che la nostra Amministrazione è costretta a subire da circa 7 anni.

Sono procedure che nella sostanza rappresentano una reazione “rabbiosa” a dei provvedimenti di ripristino della legalità che la comunità attendeva da tempo: una vera e propria strategia messa in campo per provare a mettere in difficoltà, anche dal punto di vista economico, l’Amministrazione, per poi provarne a limitare l’azione.

Per noi si tratta invece di una battaglia di legalità e civiltà, sostenuta e condivisa da una popolazione intera, che sosterremo fino in fondo.

Vogliamo costruire insieme un futuro migliore per Vietri di Potenza, basato sulla trasparenza e sulla partecipazione attiva di tutti e lavoreremo con determinazione per raggiungere gli obiettivi prefissati.”