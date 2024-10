I licenziamenti nel gruppo Stellantis non sono da escludere nel prossimo futuro. Queste le parole di Tavares

I licenziamenti nel gruppo Stellantis non sono da escludere nel prossimo futuro.

Parola dell’ad della multinazionale, Carlos Tavares, intervistato da Radio Rtl al Salone dell’Auto di Parigi.

Riporta le sue parole rainews:

“Non scarto nulla.

La salute finanziaria di Stellantis non passa unicamente dalla soppressione di posti“, passa attraverso tante altre cose: immaginazione, intelligenza, innovazione.

Che è quello che stiamo facendo”.

Tavares ha quindi specificato che i licenziamenti ”non sono al centro della nostra riflessione strategica”, focalizzata piuttosto sul “rendere i nostri clienti felici, attraverso la qualità dei nostri prodotti, attraverso l’innovazione delle nostre tecnologie, e dalla dimensione accessibile della nostra mobilità che deve essere pulita”.

Per far fronte alla crisi di vendite e alle difficoltà nella transizione all’elettrico, anche altri gruppi europei come Volkswagen stanno ricorrendo a tagli e chiusure.