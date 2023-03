Due giovani pugili potentini portano a casa la vittoria a questo importante evento interregionale! Complimenti ragazzi

Altro doppio successo per la Boxe Potenza del Maestro Giuseppe Gruosso, questa a volta a Castrovillari dove società e pugili di Calabria, Campania, Puglia e Basilicata si sono ritrovati insieme per ricordare un grande personaggio del pugilato italiano in una giornata di sport per ricordare, nel primo Memorial a lui intitolato: Franco Avolio, un vero Maestro di sport e di vita che a Castrovillari ha dato il via a discipline come la boxe, il volley e il basket che ancora oggi danno lustro alla città ai piedi del Pollino in tanti diversi campionati.

La cittadina calabrese infatti ha ospitato questo evento interregionale voluto da Francesco Gallicchio, presidente dell’Avolio Boxe e Pierpaolo Avolio, e si è svolto nella Palestra Franceschino Filpo.

Hanno partecipato anche due giovani pugili della AdS Boxe Potenza, risultando vincitori, ambedue nella categoria Elite nei 66 kg.

Yassin Losasso ha battuto ai punti Raffaele Zito della Metropolis Salerno, mentre Antonio Verrastro ha sconfitto ai punti Angelo De Gaetano della Boxe Oliveto Castrovillari.

