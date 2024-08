“Farmaco Sospeso”: la città di Potenza ha risposto bene. Il progetto

Antinfluenzali, antistaminici, prodotti per dolori muscolari e articolari, sali minerali e molto altro: è questo il raccolto afferente al progetto del “Farmaco Sospeso” del Lions Club Potenza Duomo per donare un farmaco esente da prescrizione medica alle persone in difficoltà seguite dalla Caritas Diocesana di Potenza, che è stato consegnato nella giornata di ieri nel corso di una cerimonia conclusasi con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per il perseguimento di benefici sul territorio con una serie di iniziative solidali nel segno della testimonianza della carità cristiana.

Per Marina Buoncristiano, direttore della Caritas diocesana di Potenza – Muro L – Marsico N:

“La raccolta del farmaco, al pari della raccolta dei prodotti alimentari, è un progetto di grande valore sociale in quanto numerose famiglie non hanno la possibilità economica per l‘acquisto di prodotti da banco che, purtroppo, rappresentano sempre più un bene di lusso.

La crisi economica obbliga le persone più fragili a trascurare la propria salute ed è inammissibile in una società che ambisce ad essere evoluta. Ringrazio i Lions Potenza Duomo per l’attenzione e l’impegno e le farmacie e tutte le persone che hanno aderito alla raccolta per la sensibilità manifestata”.

Afferma la presidentessa del Lions Club Potenza Duomo, Viviana Arcieri, sottolineando che in autunno la medesima iniziativa verrà riproposta:

“Le farmacie collaboranti sono state 7 più due parafarmacie e la raccolta è stata avviata lo scorso 3 luglio per i 15 giorni successivi con una ulteriore proroga per 15 giorni, il valore commerciale si attesta ad una cifra vicina ai 1500 euro.

Nonostante il periodo feriale la città di Potenza ha risposto bene, pertanto siamo molto soddisfatti”.